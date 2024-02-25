Стало известно, когда россияне ожидают завершения СВО Около трети опрошенных NEWS.ru ожидают завершения СВО через год или раньше

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около трети читателей NEWS.ru допускают, что специальная военная операция Вооруженных сил РФ на Украине завершится через год или раньше, показал опрос среди подписчиков в Telegram-канале. Такой срок окончания СВО счел наиболее вероятным 31% участников опроса.

Каждый пятый счел наиболее реалистичным прогнозом, что спецоперация продлится еще более двух лет. При этом 14% опрошенных полагают, что СВО завершится через полтора-два года. Наибольшую долю среди опрошенных составили придерживающиеся того мнения, что конфликт будет заморожен на неопределенный срок. Такой вариант ответа выбрали 34% участников опроса.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Герой России Апти Алаудинов предположил, что специальная военная операция на Украине может завершиться уже осенью 2024 года. По его мнению, боевые действия могут прекратиться к ноябрю, когда в США планируются выборы президента. Алаудинов считает, что к тому моменту «будет уже не до Украины».

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев ранее заявил, что сроки окончания СВО зависят от объемов помощи Украине со стороны Запада. Кроме того, это будет зависеть и от скорости восстановления армии России, считает депутат.