Стало известно, когда россияне намерены использовать туристический кэшбэк Каждый третий российский турист намерен использовать кэшбэк осенью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люди гуляют на Красной площади в Москве

Российские туристы намерены использовать кэшбэк за поездки по стране осенью, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса поездок и путешествий «Туту.ру». Так, 12% респондентов ответили, что у них уже есть опыт участия в программе, а 18% — воспользуются ею впервые.

Согласно исследованию, еще 31% россиян только слышали о туристическом кэшбэке, однако пользоваться не на мерены им пользоваться в ближайшие три месяца. О преимуществах программы не слышали 39% респондентов.

Уточняется, что воспользоваться кэшбэком россияне решили, приобретая в основном туры по направлениям Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Калининград, Махачкала, Красноярск, Екатеринбург, Казань и Новосибирск.

Отметим, что новый этап программы туристического кэшбэка начался 25 августа. Он продлится до 10 сентября. Впервые в программу включили повышенный кэшбэк до 40 тысяч рублей на отдых на Дальнем Востоке. При путешествии в другие регионы России можно компенсировать себе не более 20 тысяч рублей.

О том, как получить новый кешбэк за отдых в России, NEWS.ru писал ранее. Для этого потребуется карта «МИР»: ее нужно зарегистрировать на специальном сайте, а затем перейти на портал Федерального агентства по туризму и выбрать поездку.