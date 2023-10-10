Стало известно, когда россияне с МКС выйдут в открытый космос Роскосмос: Кононенко и Чуб выйдут в открытый космос 25 октября

Фото: Сергей Корсаков/Роскосмос

Замначальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина, командир отряда космонавтов Олег Кононенко и космонавт Николай Чуб выйдут в открытый космос 25 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на Роскосмос. В ведомстве напомнили, что этот выход станет шестым по российской программе в 2023 году.

Очередной плановый выход в открытый космос по российской программе с борта Международной космической станции запланирован предварительно на 25 октября 2023 года. Его совершат участники 70-й длительной экспедиции космонавты госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко и Николай Чуб, — отметили в госкорпорации.

15 сентября с Байконура стартовал корабль «Союз МС-24» с космонавтами Кононенко, Чубом и астронавтом NASA Лорел О’Харой на борту. 16 сентября экипаж «Союза МС-24» перешел на борт МКС.

Корабль «Союз МС-23» отстыковался от МКС 27 сентября. На станции остался экипаж 70-й длительной экспедиции — Кононенко, Чуб и Константин Борисов, астронавты Жасмин Могбели, О’Хара, Андреас Могенсен и Сатоси Фурукава.

Ранее сообщалось, что российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин ранее установили новый рекорд, пробыв в космосе 371 сутки. Аппарат корабля «Союз МС-23» приземлился в районе казахстанского города Жезказган 27 сентября в 14:17 по московскому времени.