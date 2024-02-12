Стало известно, когда прооперируют Петросяна Mash: Петросяна прооперируют к выходным

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Евгений Петросян

Telegram-канал Mash сообщает, что юмориста Евгения Петросяна планируют прооперировать к выходным. По информации канала, перелом предплечья со смещением оказался серьезным.

В публикации уточняется, что Петросяну будут устанавливать титановые пластины, однако на данный момент хирургическое вмешательство невозможно из-за препаратов, которые принимает 78-летний артист.

Ранее Mash уже сообщал, что Петросяна срочно госпитализировали в Москве после того, как артист упал во время променада на Лесной улице в центре Москвы. По информации канала, юмористу сразу вызвали скорую, в настоящий момент он находится в больнице.

Также стало известно о госпитализации народного артиста РСФСР Михаила Боярского в Санкт-Петербурге. У артиста возникли проблемы с сердцем. Актер находился на лечении в Мариинской больнице Санкт-Петербурга. В начале февраля появилась информация, что Боярского выписали из больницы после проведения операции на сердце. Состояние актера оценивается как удовлетворительное. Сам Боярский поблагодарил врачей за блестящую операцию.