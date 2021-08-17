Стало известно, когда пройдёт всероссийская перепись населения

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Всероссийская перепись населения продлится месяц: с 15 октября по 14 ноября. Об этом сообщили на сайте мероприятия.

В труднодоступных местах перепись будет идти девять месяцев.

От 60% до 65% территории России — вечная мерзлота. Условия жизни суровые, а транспортное сообщение затруднено. Куда-то можно добраться только по зимнику, когда на реках встанет лёд, а где-то надо ждать лета, чтобы доплыть на лодке. В каждом случае будет выбран оптимальный способ передвижения. Цель переписи — учесть каждого жителя страны, — сообщают на портале.

Также указано, что иногда для выполнения задачи в труднодоступных местах собирается экспедиция с разнообразными видами транспорта, вплоть до собачьих упряжек.

Переписчиком после обучения может стать любой гражданин РФ старше 18 лет. У каждого будет участок примерно с 550 жителями.

Ранее президент России Владимир Путин поручил вернуть численность населения России к росту по итогам 2024 года.