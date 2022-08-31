Стало известно, когда пройдет прощание с Горбачевым Венедиктов: прощание с Горбачевым состоится 3 сентября

Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Михаил Горбачёв

Прощание с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым состоится 3 сентября, сообщил журналист Алексей Венедиктов (признан в России СМИ-иноагентом) в Telegram-канале. Ранее стало известно, что политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в родовом захоронении рядом с супругой Раисой.

Прощание с МС (Михаил Сергеевич Горбачев, — NEWS.ru) состоится в субботу. Детали уточняются, — написал Венедиктов.

Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице.

Ранее Кремль опубликовал телеграмму президента России Владимира Путина с соболезнованиями близким Горбачева. Глава государства отметил, что он был политиком, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории, возглавлявшим страну в период масштабных вызовов.