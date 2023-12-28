Стало известно, когда появятся способные на эмпатию роботы Эксперт НТИ Бедеров: роботов с эмпатией создадут не ранее 2050 года

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Восстание роботов возможно в случае, когда машины начнут осознавать себя как личности, но пока что искусственный интеллект не предусматривает этого, заявил РИА Новости эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров. По его мнению, технологии, способные к эмпатии и мышлению, могут появиться не раньше 2050 года.

Все существующие нейросетевые ИИ-модели этого не предусматривают. Они лишь способны повторять то, чему были заранее обучены, — пояснил эксперт.

Однако восстание роботов все равно возможно, отметил собеседник агентства. Подобное может случиться в случае хакерской атаки. Чтобы этого избежать, следует контролировать каждое действие нейросети, отслеживать контент, который генерирует ИИ, добавил специалист.

Ранее стало известно, что инженер компании Tesla подвергся нападению робота на гигафабрике в американском штате Техас в 2021 году. Машина, предназначенная для перемещения только что отлитых алюминиевых деталей автомобиля, схватила мужчину из-за программного сбоя. Сотрудник получил открытую рану. Представляющая интересы сотрудников гигафабрики адвокат Ханна Александр уверена, что подобные случаи происходят гораздо чаще, чем известно широкой общественности.