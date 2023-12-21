Стало известно, когда откроют аэропорт Краснодара «Известия»: возобновление работы аэропорта Краснодара могут отложить

Возобновление работы аэропорта в Краснодаре могут отложить на несколько недель, сообщают «Известия» со ссылкой на источники. По данным собеседников издания, сейчас открывать воздушную гавань небезопасно, этот вопрос должны решить к февралю 2024 года.

Также один из собеседников, близкий к федеральным органам власти, рассказал, что по авиагавани Краснодара пока не все вопросы безопасности сняты. Окончательного решения до сих пор нет. По информации инсайдера в силовых ведомствах, в пятницу, 22 декабря, обсудят технические возможности возобновления рейсов в Краснодар, будут рассмотрены результаты работы сотрудников Министерства обороны.

Отмечается, что военные должны высказаться по технической стороне вопроса организации перелетов. Также представители Минобороны должны рассказать о возможных опасностях для пассажиров.

Ранее аэропорт Краснодара получил оценку «отлично» от надзорных органов по итогам тестового рейса. Работники воздушной гавани ожидают разрешения Росавиации на возобновление работы. В проверочных мероприятиях участвовали авиакомпания «Азимут» и студенты профильных колледжей. Учащиеся были задействованы в симуляции работы всех систем аэропорта, от регистрации на рейс до посадки.