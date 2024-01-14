Стало известно, когда нельзя включать обогреватель в квартире Профессор Гашо: использование обогревателей при отключении тепла ведет к авариям

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Массовое включение электрообогревателей в домах во время перебоев с теплоснабжением может вызвать аварии, заявил профессор кафедры промышленных теплоэнергетических систем НИУ «МЭИ» Евгений Гашо, передает агентство «Прайм». По его словам, использование электрообогревателей в многоквартирных жилых домах не рекомендовано.

При нормальной работе системы все должно выдерживать без эксцессов. Однако, если от тепловой сети отключен целый дом, а на улице мороз, работа обогревателей сразу во всех квартирах приводит к авариям, — заявил Гашо.

Чтобы избежать каскадных отключений электроэнергии, Гашо советует использовать индукционные и инфракрасные устройства, минимизировать нагрузку на энергосети и отключать обогреватели на ночь. Он также предложил использовать экономичные и безопасные обогреватели заводского производства, такие как обогреватели с теплоаккумулирующими блоками, способными накапливать тепло ночью и отдавать его днем.

Автоэксперт Сергей Пономарев ранее рассказал, что использование открытого огня, в частности газовой горелки, это очень опасный метод зимнего отогрева автомобиля. По словам специалиста, легковоспламеняющиеся топливо и масло в двигателе могут загореться при малейшей утечке. Среди других опасных способов отогрева машины зимой Пономарев выделил электроплитки, которые водители ставят под масляный поддон автомобиля.