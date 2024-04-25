Стало известно, когда наступит решающий для России момент в СВО Рогов: СВО будет идти до полной победы России, независимо от сроков

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил в разговоре с NEWS.ru, что СВО на Украине продлится до полной победы РФ, независимо от сроков. Он не исключил, что Москва не согласится ни на какие договоры, аналогичные минским или стамбульским.

СВО должна идти до полной победы России, независимо от сроков. Могут попытаться украсть победу, сделать аналог «Минска 1, 2, 3, 4, 5», «Стамбул-6» и так далее. Соглашаться на это никак нельзя. Запад в очередной раз попытается использовать этот перерыв для перевооружения этой человеконенавистнической, русофобской киевской власти, — считает Рогов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский дважды за день пожаловался, что западные партнеры не оказывают республике такой же помощи, как Израилю. Западу, как полагает политик, следует объединиться для защиты украинских территорий по примеру, продемонстрированному в Израиле, поскольку такой вариант не только возможен, но и является наиболее эффективным. Позднее политик напомнил, что Украина, как и Израиль, не является членом НАТО и для защиты страны не нужна активация пятой статьи Устава Альянса, а хватит только политической воли.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратил внимание, что западные украинские территории можно оградить от ударов при помощи польских ЗРК Patriot. Это также позволило бы защитить страны НАТО «от прилетов на их территории российских ракет или дронов», добавил политик.

Кроме того, Кулеба констатировал, что был вынужден «испортить вечеринку» по случаю 75-летия основания Североатлантического альянса очередными просьбами предоставить Киеву ЗРК Patriot, поскольку это единственная система, которая может перехватить баллистические ракеты. У союзников Киева «много таких систем», резюмировал он.