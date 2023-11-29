Стало известно, когда начнут принимать вопросы для прямой линии с Путиным SHOT: вопросы для прямой линии с Путиным начнут принимать на этой неделе

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Сервисы по приему вопросов для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным заработают уже на этой неделе, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники в Кремле. Отмечается, что ближе к выходным на телевидении запустят проморолики с подробной информацией об этом.

По данным канала, в этих видеороликах будут указаны номера телефонов и другие способы передачи вопросов главе государства. Сама прямая линия пройдет в середине декабря. В этом году она будет совмещена с пресс-конференцией.

О том, что прямая линия и большая пресс-конференция президента в этом году будут объединены в один формат, ранее рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Тогда же он заявил, что мероприятие пройдет до конца 2023 года. Однако раскрывать точные сроки его проведения он не стал.

Однако в СМИ просочилась информация, что мероприятие может состояться 14 декабря. Эта дата в Кремле рассматривается в качестве основной.

Свои вопросы президенту готов задать и заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО Юрий Вяземский. Он поделился ими ранее с NEWS.ru. Ему интересно, как главе государства удается выдержать удары, «которые на него сыплются», и откуда у него на это берутся силы. Помимо прочего, он отметил, что пожелал бы российскому президенту терпения, сил и любви.