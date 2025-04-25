Стало известно, когда начнут падать цены на картофель Агроэксперт Панченко заявил, что цены на картофель начнут снижаться уже в мае

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По данным Росстата, за последний год картофель подорожал на 150%, а в некоторых случаях — до 300%. Стоимость на этот продукт начнет постепенно снижаться с середины мая, заявил LIFE.ru агроэксперт Александр Панченко. Он связал такие изменения цен с распродажей старого урожая.

Скидка на картофель, вероятнее всего, составит примерно 10–15%, подчеркнул Панченко. При этом он отметил, что не стоит ожидать значительного снижения цен, поскольку расходы на удобрения, топливо и логистику продолжают увеличиваться.

По мнению Панченко, основной фактор роста цен — снижение объемов производства в России. Кроме того, погодные аномалии — снегопады и заморозки в южных и центральных областях — привели к удорожанию логистики и хранения продукции, объяснил эксперт.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов ранее призвал ввести государственное регулирование цен на картофель, который стал «вторым хлебом» для россиян и значительно подорожал за последний год. С таким предложением он обратился к Министерству экономического развития.