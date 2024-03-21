Стало известно, когда начнется приемная кампания в первый класс школ Минпросвещения: приемная кампания в первый класс школ начнется до 1 апреля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Приемная кампания в первый класс по всей России начнется не позднее 1 апреля, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Записать ребенка родители могут на «Госуслугах» или на соответствующем региональном портале. Возможно также подать необходимые документы непосредственно в саму школу.

Не позднее 1 апреля начинается первая волна — запись в первый класс детей, проживающих на территории, закрепленной за школой. Также в этот период подают заявления те, кто имеет право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема на обучение, — сказано в публикации.

Ранее Госдума приняла закон, обязывающий все образовательные учреждения страны вывешивать флаг России. Проект федерального конституционного закона одобрен сразу во втором и третьем чтениях. Норма должна вступить в силу с сентября этого года.

Кроме того, депутат Госдумы Сергей Колунов выступил за то, чтобы школьную программу по музыке дополнили композициями патриотической направленности современных исполнителей, в том числе SHAMAN (Ярослава Дронова), Олега Газманова и Николая Расторгуева. Соответствующее обращение он направил министру просвещения России Сергею Кравцову.

SHAMAN счел эту инициативу правильной. Артист заявил, что его композиция «Я русский» является достоянием России и достойна того, чтобы ее учили школьники. В свою очередь Газманов назвал большой честью возможное включение его песен в школьную программу.