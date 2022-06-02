Стало известно, когда на улицах России появятся отечественные водоробусы Гендиректор «Бакулин моторс групп»: водоробусы запустят в тестовом режиме в 2023 году

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Водоробус

Аналоги электробусов на водородной основе — водоробусы появятся в тестовом режиме на петербургских маршрутах уже в следующем году, заявил генеральный директор «Бакулин моторс групп» Алексей Бакулин. По его словам, пока проводятся внутризаводские тесты водоробусов на предприятиях и полигонах компании, пишет «Экономика Сегодня».

Создание подобных моделей — серьезная работа, ведь они должны полностью подходить под стандарты эксплуатации на пассажирских маршрутах. Поэтому система испытания более сложная. Думаю, уже в следующем году первые водоробусы появятся на испытаниях на петербургских маршрутах, — отметил Бакулин.

По его словам, для массового запуска водоробусов в России необходимо наладить производство водорода, а также установить заправки и непосредственные эксплуатанты, готовые выпускать такие транспортные средства на маршруты. Бакулин подчеркнул, что водородная ячейка, на которой работает такой автобус, сохраняет производительность на протяжении 5-6 лет.

Водоробус заправляется чистым водородом для химической реакции по высвобождению энергии, позволяющей двигаться. Появляется больший запас хода вместе с проблемой инфраструктурного плана. Вопрос именно с производством и транспортировкой водорода непосредственно к заправке, — резюмировал эксперт.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что перевод некоторых автобусов на водород по инициативе Минэнерго отразится на тратах пассажиров. Он объяснил, что водородное топливо дорогое, к тому же в России нет необходимых для перехода технологий.