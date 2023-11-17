Стало известно, когда МТС отменит плату за раздачу интернет-трафика МТС отменит плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифах до конца февраля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Компания МТС намерена отменить плату за раздачу интернет-трафика для всех тарифов до конца февраля 2024 года, сообщили ТАСС в пресс-службе оператора связи. Подчеркивается, что это нововведение будет распространяться лишь на те тарифы, где предусмотрена раздача трафика. В компании заявили, что решение было принято с учетом социально-экономической ситуации в России и пожеланий клиентов.

МТС отменяет тарификацию раздачи интернета со смартфона для всех тарифов, где предусмотрена эта опция, включая безлимитные, — заявили в пресс-службе.

Представители оператора также заявили, что отмена платы в феврале связана с тем, что для этого необходимо доработать IT-систему. Тарификация раздачи мобильного интернета в России будет отменяться поэтапно.

Оператор мобильной связи МТС объявил о намерении отменить плату за раздачу интернета с устройств в режиме модема 7 ноября. Компания согласилась с требованием Федеральной антимонопольной службы, также обратившейся и к операторам «Билайн», «Мегафон» и Теле2. В ведомстве считают, что взимание платы за раздачу интернета нарушает антимонопольное законодательство, так как абонентам навязываются невыгодные условия.