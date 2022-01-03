Стало известно, когда можно уйти на больничный после увольнения

В том случае, сли человек заболел в течение 30 дней после увольнения с предыдущего места работы и ещё не успел трудоустроиться заново, больничный ему оплатит бывший работодатель. Об этом «Российской газете» рассказали в Фонде социального страхования (ФСС). При этом обратиться за подобным пособием гражданин имеет право в течение полугода с момента выздоровления или установленной инвалидности.

При этом страховой стаж работника при расчёте больничного в данном случае не учитывается , ему начисляется пособие на основании 60% его среднего заработка за последние два года. Если в течение последних двух лет человек находился в отпуске по беременности, родам и отпуске по уходу за ребёнком, ему следует написать соответствующее заявление и календарные годы за менят на предыдущие, после чего посчитают пособие.

При этом больничные по уходу за ребёнком и родственниками, а также по причине карантина в этом случае оплате не подлежат.

Все выпаты по больничному листу с 1 января 2022 года будут производиться автоматически без обращения за ними по факту закрытия бюллетеня. Все данные из лечебного учреждения будут направляться напрямую в ФСС, последний и выплатит работнику пособие напрямую, без отрыва средств работодателя.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой о внесении изменений в существующую в России систему оплаты больничных. Он предложил увеличить размер выплачиваемого пособия по временной нетрудоспособности до 100% для студентов, которые имеют постоянную работу, передает RT. Соответствующее предложение народный избранник направил министру труда Антону Котякову.