Стало известно, когда в Москву вернётся солнечная погода

Солнечная погода вернётся в Москву и Московскую область в середине недели или к концу сентября. Об этом NEWS.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, отметив, что грядущее тепло вряд ли продержится долго.

Согласно прогнозам, абсолютно ясная погода возможна в столичном регионе только до первых чисел октября.

Когда атмосферное давление будет очень высокое и когда мы будем на западной периферии антициклона, вот тогда, возможно, солнце нас побалует. Но насколько долго продержится такая солнечная погода, пока что сказать сложно, — сообщила она.

Позднякова спрогнозировала улучшение погоды с понедельника, 27 сентября, когда уменьшится количество осадков, а в облаках в очередной раз появятся просветы. Уже во вторник, 28 сентября, осадки почти прекратятся, однако ночи станут холоднее.

26 сентября в Москве и области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Москвичей предупредили, что такая погода потенциально опасна и может угрожать жизни и здоровью. Предупреждение действует до 20:00.