Стало известно, когда лучше всего обрезать деревья на даче Депутат Чаплин: обрезать деревья лучше в начале дачного сезона

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Обрезать деревья на участке лучше всего в начале дачного сезона, посоветовал депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. В разговоре с LIFE.ru парламентарий подчеркнул, что наиболее благоприятным временем является март: в это время деревья находятся в спящем состоянии. Он также напомнил, что, если растения будут затенять участок соседа, тот может обратиться в суд.

Согласно четко установленным нормативам, минимальное расстояние от ствола высокорослого дерева до границы соседнего участка должно быть 4 м, среднерослого — 2 м, кустарника — 1 м. В случае возникновения споров суд может обязать соседа даже срубить деревья, поэтому в начале дачного сезона стоит позаботиться о своих деревьях, — посоветовал Чаплин.

Обрезать деревья следует, когда днем температура поднимается выше нуля градусов. Важно успеть завершить процедуру до появления почек. Летом можно подрезать молодые побеги, а осенью обрезать деревья стоит только в южных регионах: в остальных случаях это грозит снижением морозостойкости. Чаплин порекомендовал начать борьбу с вредителями в начале весны. Так, можно установить специальные ловушки вокруг стволов, очистить их от старой коры или уничтожить опавшие листья и растительные остатки.

Депутат ранее рассказал, что закапывать мусор на даче ни в коем случае нельзя. По его словам, для утилизации отходов лучше заказать специальную машину, перевозящую подобный груз для уничтожения по всем правилам.