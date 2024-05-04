Стало известно, когда Куклачева выпишут из больницы Театр кошек: перенесшего инфаркт Юрия Куклачева выпишут из больницы 13 мая

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Куклачев

Пресс-секретарь Театра кошек Ольга Кардокене рассказала, что народного артиста РСФСР Юрия Куклачева выпишут из больницы 13 мая. По ее словам, которые приводит ТАСС, он продолжает находится под пристальным вниманием медиков после перенесенного обширного инфаркта.

Юрия Дмитриевича оставят в больнице до 13 мая, — сказала она журналистам.

В конце апреля Telegram-канал SHOT писал, что Юрий Куклачев пробудет в больнице еще минимум неделю. Со ссылкой на сына дрессировщика Дмитрия канал уточнил, что знаменитость идет на поправку, гуляет по коридору и очень хочет вернуться на работу.

Отмечалось, что сейчас на концертах вместо артиста выступают его дети. Так, по данным канала, Дмитрий Куклачев провел шоу в Пензе. В публикации уточняется, что дети артиста надеются, что уже на следующей неделе дрессировщику разрешат выходить на улицу.

Сам народный артист РФ рассказывал, что на восстановительный период после инфаркта потребуется шесть недель и уже сейчас идет активная реабилитация. По его словам, он уже ходит и надеется скоро вновь радовать детей. Худрук Театра кошек отметил, что энергия и поддержка такого количества людей помогли ему выстоять в трудной ситуации.