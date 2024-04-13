Стало известно, когда Куклачева переведут в обычную палату Врачи планируют перевести артиста Куклачева в обычную палату 14 апреля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Куклачев

Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева, у которого произошел сердечный приступ, могут перевести из реанимации в обычную палату уже в это воскресенье, 14 апреля, рассказала РИА Новости его представитель Ольга Кардокене. По ее словам, для этого состояние дрессировщика должно быть стабильным. В ближайшие дни персонал больницы будет наблюдать за состоянием Куклачева.

Да, врачи сказали, что планируют (перевести Куклачева в обычную палату. — NEWS.ru.). То есть динамика хорошая, еще в реанимации понаблюдать — и в палату. Если все сегодня стабильно, то завтра в палату, — заявила Кардокене.

Ранее дети Юрия Куклачева Дмитрий и Екатерина рассказали, что артист чувствует себя лучше после перенесенной операции. Он уже пришел в себя и даже раздавал указания, какие изменения необходимо внести в спектакли.

Юрия Куклачева госпитализировали накануне после выступления во время празднования его юбилея в московском «Вегас Сити Холле». Дрессировщик попросил стул, его поддерживал певец SHAMAN (Ярослав Дронов).

Также ранее хирург Александр Умнов предположил, как долго Куклачев может пробыть в больнице после обширного инфаркта. По его мнению, восстановление артиста может занять до полугода.