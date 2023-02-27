Стало известно, когда Костомаров выйдет из медикаментозного сна Костомаров выйдет из медикаментозного сна в течение недели

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Роман Костомаров

Фигурист Роман Костомаров, которого госпитализировали с пневмонией, постепенно выходит из медикаментозного сна после микроинсульта, сообщил Sport 24 источник. По его словам, процесс «пробуждения» спортсмена займет от двух до семи дней.

Был микроинсульт. Его погрузили в медикаментозный сон на 72 часа. Сейчас идет долгий этап «просыпания», он проходит от двух дней до недели. Пока полностью не проснется, выводы сделать невозможно. Врачи ждут и наблюдают, — сказал источник.

Ранее врачи оценили шансы фигуриста выжить как 50 на 50.

Иммунолог Ирина Ярцева заявила, что отказ иммунной системы у фигуриста — уникальный случай для 46-летнего здорового спортсмена. Специалист обратила внимание, что банальная инфекция обернулась тяжелой пневмонией, которая развилась практически за сутки. Ярцева пояснила, что для такого отказа иммунитета нужны серьезные причины, например ВИЧ или рак, а в случае с крепким организмом спортсмена «это не укладывается в привычные рамки».