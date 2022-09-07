Стало известно, когда картошка фри может вернуться в российский общепит Федерация рестораторов России предрекла возвращение картошки фри в российский общепит в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Картошка фри из ресторана быстрого обслуживания

В привычных объемах тонкий картофель фри вернется в российские заведения общепита в 2023 году, заявил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, которые приводит РИА Новости, проблемы в этом году возникли из-за отсутствуя заказа на посев специального сорта картошки со стороны крупных сетей из-за риска ухода их из России.

Вся проблема возникла из-за того, что большим заказчиком производства этого картофеля были такие крупные сети, как «Макдоналдс» и «Бургер Кинг». В связи с тем, что они не понимали, уходят они или не уходят с территории России <...> они своим производителям в Липецкой губернии и других местах, не сделали заказ, — сказал Бухаров.

Он добавил, что производители, понимая, что этот сорт картофеля не продать, засадили поля обыкновенным. На следующий год заказ должен быть в должном объеме, заверил Бухаров.

Ранее стало известно, что из «Вкусно — и точка» пропал картофель фри. В июле сообщалось, что в ряде ресторанов быстрого питания его не будет, также может быть недоступен картофель по-деревенски. Гендиректор компании Олег Пароев пояснил, что дефицит картошки связан с отказом поставщиков везти ее в Россию. Большая часть фабрик, где она производится, находится во владении пяти-шести крупнейших фирм, главные офисы которых располагаются в недружественных РФ странах.

2 сентября сеть объявила, что смогла наладить поставки нужного сорта картофеля и в ближайшее время продукт вернется во все рестораны. Отмечалось также, что появится и картошка по-деревенски.