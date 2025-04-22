Стало известно, когда генералу Попову огласят приговор Суд огласит приговор по делу генерала Попова 24 апреля

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Иван Попов (справа)

Тамбовский гарнизонный военный суд огласит приговор по делу генерал-майора, экс-командующего 58-й армией Ивана Попова в четверг, 24 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Буйновского. Генерала обвиняют в служебном подлоге и мошенничестве.

Сегодня последнее слово Ивана Попова, а затем судья уйдет в совещательную комнату для постановления приговора, оглашение которого назначено на 24 апреля в 12:00 по московскому времени, — заявил собеседник агентства.

Защита Попова попросила суд вынести оправдательный приговор, военный прокурор — обвинительный. Обвинение также запросило для генерала шесть лет колонии, лишение звания и штрав 800 тысяч рублей. Попов и бизнесмен Сергей Моисеев выступят в суде с последним словом 22 апреля.

9 апреля Буйновский сообщил, что суд приостановил производство по делу военнослужащего в связи с решением Минобороны направить его подзащитного в зону боевых действий. По неподтвержденным данным, Попов должен был возглавить один из штурмовых отрядов «Шторм Z», куда набирают подследственных и заключенных.

Позже генералу ужесточили меру пресечения, отправив его в СИЗО. Второй Западный окружной военный суд в Москве отклонил апелляционную жалобу по поводу перевода Попова под домашний арест.