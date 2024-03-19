Стало известно, когда эвакуированные дети вернутся в Белгородскую область Жительница Белгорода заявила, что эвакуированные дети вернутся через три недели

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Школьники, которых 22 марта начнут эвакуировать из Белгорода, вернутся обратно из Пензы, Тамбова и Калуги спустя 21 день, а из Ставропольского края — через 75 дней, рассказала NEWS.ru жительница Белгорода Ольга Петренко. Она подчеркнула, что эвакуация затрагивает только детей и подростков.

Эвакуируют с 1-го по 11-й класс. Пишем в списках на эвакуацию только фамилию и согласие. Известно [следующее]: дети едут в Пензенскую, Калужскую, Тамбовскую области на 21 день, в Ставропольский край — на 75 дней. Выезд 22 марта, — поделилась Ольга Петренко.

Она уточнила, что списки на эвакуацию начали собирать еще 18 марта, при этом родителям не дали времени, чтобы обдумать решение. По словам Петренко, классный руководитель позвонила ей в 20:20, а ответ нужно было дать до 20:30.

Как заверила уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова, регион готов разместить детей из Белгородской области, которых решили вывезти из-за атак Вооруженных сил Украины. По ее словам, база отдыха, где будут жить несовершеннолетние, уже подготовлена. Столярова отметила, что летом дети проживали в загородном лагере «Звездочка».