Стало известно, когда Беркович и Петрийчук могут выйти на свободу Юрист Русяев: Петрийчук и Беркович могут выйти по УДО через три года

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук

Юрист Илья Русяев предположил в разговоре с NEWS.ru, что режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук могут выйти по УДО через три года, если их ходатайство удовлетворят. Он не исключил, что вероятность одобрения подобного прошения, из-за резонансного характера уголовного дела, низкая.

Согласно ст. 79 УК РФ, лицо, отбывающее лишение свободы за тяжкое преступление (к которому относится ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), может быть освобождено условно-досрочно после фактического отбытия не менее половины срока наказания. Учитывая, что Беркович и Петрийчук получили по шесть лет, теоретически они могут подать ходатайство об УДО через три года. Учитывая резонансный характер дела и его подтекст, вероятность удовлетворения ходатайства об УДО может быть низкой, — считает Русяев.

По его словам, приговор может быть обжалован в Апелляционном военном суде в течение 15 суток со дня провозглашения. Собеседник напомнил, что это первая инстанция, где можно оспорить вердикт.

Если апелляционная жалоба не будет удовлетворена, следующим этапом может стать кассационное обжалование в Кассационный военный суд. Срок подачи кассационной жалобы — полгода со дня вступления приговора в законную силу. После исчерпания возможностей кассационного обжалования защита может обратиться в Верховный суд РФ. Кроме того, существует возможность подачи жалобы в Конституционный суд РФ, если защита считает, что были нарушены конституционные права осужденных, — подытожил Русяев.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил к шести годам лишения свободы Беркович по делу об оправдании терроризма. Аналогичное решение вынесено в отношении Петрийчук, ей предъявили обвинения по той же статье. Из вердикта инстанции следует, что осужденные получат право на УДО. Кроме того, суд постановил зачесть в срок наказания время, которое Беркович и Петрийчук провели в задержании и СИЗО.