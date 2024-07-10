Стало известно, что бизнесмен передал генералу Кузнецову в качестве взятки Следствие сообщило о взятке генералу Кузнецову в виде жилого дома и участка

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Лева Мартиросян

Предприниматель из Краснодара Лева Мартиросян передал генералу Юрию Кузнецову взятку в виде жилого дома и земельного участка, сообщил представитель следствия в Басманном суде Москвы, передает ТАСС. Общая сумма незаконного обогащения составила 30 млн 503 тысячи рублей.

Мартиросян лично передал взятку Кузнецову в Краснодаре в виде земельного участка на сумму более 7 млн рублей и жилого дома. На общую сумму 30 млн 503 тысячи рублей, — заявил следователь в суде в ходе обоснования ходатайства о продлении ареста бизнесмену до 12 октября.

Речь идет о деле начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова. В Басманном суде Москвы рассматривается ходатайство СК России о продлении предпринимателю срока ареста на три месяца. Представитель прокуратуры согласился с доводами следствия.

Защита Мартиросяна вновь заявила о непричастности предпринимателя к инкриминируемому преступлению и обратилась к суду с просьбой избрать ему меру пресечения, которая не предусматривает лишение свободы. Сам Мартиросян заявил о готовности сотрудничать со следствием с «первой минуты своего задержания». Бизнесмен отметил, что ему негде скрываться.

Ранее начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова оставили под стражей по решению военного суда. Сам генерал попросил пересмотреть решение об ограничении свободы в связи с плохим состоянием здоровья.