Распространение борщевика может пойти природе на пользу, так как этот сорняк аккумулирует большое количество полезных для почвы веществ, заявила исполнительный директор АНО «Международный центр ответственного туризма» Наталия Дронова. В беседе с «Газетой.Ru» она подчеркнула, что борщевик активнее всего растет в местах, где недавно вырубили лес.
Я считаю, что борщевик аккумулирует огромное количество полезных веществ для почвы и по завершению цикла эти витамины остаются там. Есть единственная проблема, которая существует на заповедных территориях, где нельзя, например, бороться с борщевиком химическими способами, и практика показывает, что это решаемо, — рассказала Дронова.
По ее мнению, при наличии должного оборудования борщевик можно использовать для производства различных материалов. В качестве аргумента своей позиции Дронова привела в пример стартап МИСиС, где из крапивы делают пластик. Она посетовала, что в России пока нет технологий, которые позволили бы производить что-либо из борщевика.
Мы можем говорить о том, что борщевика будет много, но вопрос не в том, что его много, а в том, что мы с ним делаем. Это вопрос правильного хозяйствования. Землю надо любить, и то, что с ней происходит, тоже, — резюмировала Дронова.
Ранее врач Марият Мухина заявила: если человек обжёгся борщевиком, нужно промывать поражённый участок в течение 3–5 минут проточной водой. После этого, по её словам, следует наложить на место ожога стерильную повязку и следить, чтобы на рану 48 часов не попадал свет.