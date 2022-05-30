Стало известно, какую пользу может принести борщевик

Фото George Zakharchuk/Russian Look/Global Look Press

Распространение борщевика может пойти природе на пользу, так как этот сорняк аккумулирует большое количество полезных для почвы веществ, заявила исполнительный директор АНО «Международный центр ответственного туризма» Наталия Дронова. В беседе с «Газетой.Ru» она подчеркнула, что борщевик активнее всего растет в местах, где недавно вырубили лес.

Я считаю, что борщевик аккумулирует огромное количество полезных веществ для почвы и по завершению цикла эти витамины остаются там. Есть единственная проблема, которая существует на заповедных территориях, где нельзя, например, бороться с борщевиком химическими способами, и практика показывает, что это решаемо, — рассказала Дронова.

По ее мнению, при наличии должного оборудования борщевик можно использовать для производства различных материалов. В качестве аргумента своей позиции Дронова привела в пример стартап МИСиС, где из крапивы делают пластик. Она посетовала, что в России пока нет технологий, которые позволили бы производить что-либо из борщевика.

Мы можем говорить о том, что борщевика будет много, но вопрос не в том, что его много, а в том, что мы с ним делаем. Это вопрос правильного хозяйствования. Землю надо любить, и то, что с ней происходит, тоже, — резюмировала Дронова.

Ранее врач Марият Мухина заявила: если человек обжёгся борщевиком, нужно промывать поражённый участок в течение 3–5 минут проточной водой. После этого, по её словам, следует наложить на место ожога стерильную повязку и следить, чтобы на рану 48 часов не попадал свет.