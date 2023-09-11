Стало известно, какую поддержку от работодателей ждут семейные россияне ВЦИОМ: 58% семейных россиян рассчитывают на поддержку от работодателей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каждый второй россиянин с семьей считает, что работодатель должен оказывать ему поддержку, сообщает ВЦИОМ по итогам социологического исследования. Чаще всего респонденты высказывались о материальной помощи в виде повышения зарплаты или премий.

Россияне, имеющие семьи, высоко оценивают важность получения различных видов помощи со стороны работодателей — 58%. Доля тех, для кого такая помощь не важна, составила 32%, — сказано в пресс-релизе.

Опрос показал, что 5% семейных россиян ждут от работодателя поддержки с организацией и компенсацией отпуска. За помощь с жильем высказались 6% опрошенных. При этом 10% заявили, что хотели бы получать финансовую поддержку.

Авторы исследования также уточнили, что сейчас на семейных приходится 80% россиян. Из них только 33% получают от работодателя какую-либо помощь.

Опрос проводился методом телефонного опроса в начале сентября при участии 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Предельная погрешность не превышает 2,5%.

Ранее также сообщалось, что 14% россиян хотели бы отправить своих детей жить в Москву, считая столицу городом возможностей. 23% респондентов предпочитают, чтобы их дети проживали в небольшом городе, 10% высказались в пользу проживания в сельской местности. При этом только 7% россиян хотят, чтобы их ребенок переехал за границу.