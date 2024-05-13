Стало известно, какую ответственность введут за скрытые номера авто «Интерфакс»: в РФ введут административную ответственность за скрытые номера авто

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Применение материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных автомобильных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть, повлечет за собой административную ответственность, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

В проекте отзыва отмечается, что правительство поддерживает законопроект, — сказано в материале.

Отмечается, что представлявший законопроект представитель Министерства внутренних дел России указал на необходимость ввода административной ответственности за управление транспортным средством, которое оборудовано устройствами, мешающими идентификации регистрационных знаков. Помимо этого, предлагается также штрафовать автовладельцев за повторное управление машиной без государственных регистрационных знаков в течение года.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов объяснил, чем опасна отмена штрафов за тонировку машины. По его словам, она может привести к снижению уровня безопасности на дороге вечером и ночью.