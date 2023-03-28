Стало известно, какую муку лучше выбирать для выпечки Диетолог Чехонина посоветовала выбирать для выпечки муку грубого помола

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При приготовлении выпечки лучше заменить муку высшего сорта на муку низшего сорта и грубого помола или обдирную, посоветовала врач-диетолог Юлия Чехонина. В беседе с «Москвой 24» специалист пояснила, что в этих видах сохраняется больше пищевых волокон и витаминов группы В, а также они менее калорийны.

Из нее получаются не такие красивые изделия, но это вкусно и гораздо более полезно. В такой муке сохранилось больше пищевых волокон, витаминов группы B, в ней меньше калорий, — отметила диетолог.

По словам Чехониной, если выбирать обдирную муку или низшего сорта, то можно есть выпечку без вреда для фигуры и даже избавиться от лишнего веса. Чехонина пояснила, что организм начнет извлекать недостающую энергию из собственных жировых запасов, превращая углеводы и жиры в воду и углекислый газ. Врач уточнила, что выпечка из обдирной муки полезна для микрофлоры кишечника, а также для кожи и настроения.

Диетолог посоветовала отказаться от выпечки из муки высшего сорта людям, у которых есть проблемы с холестерином. Она объяснила, что в таких изделиях содержится большое количество насыщенных жиров. При этом полностью отказываться от мучного не стоит — при дефиците пищевых волокон кишечнику сложнее работать.

Чехонина ранее порекомендовала отказаться от злоупотребления сахаром. По ее словам, сахаросодержащие продукты негативно влияют на качество сна, общее самочувствие и состояние кожи.