Снятому с поста главкома ВМФ адмиралу Евменову подыскали новую должность РИА Новости: Евменов может возглавить Военно-морскую академию им. Кузнецова

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Адмирал Николай Евменов

Адмирал Николай Евменов, снятый с должности главнокомандующего Военно-морским флотом России, является наиболее вероятным кандидатом на пост начальника Военно-морской академии им. Кузнецова в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, опыт офицера пригодится при подготовке новых кадров для ВМФ.

Кандидатура адмирала Евменова рассматривается как приоритетная для назначения на должность начальника Военно-морской академии имени Николая Кузнецова в Санкт-Петербурге. <...> Это залог подготовки профессиональных кадров для ВМФ России, — сказал собеседник агентства.

10 марта в СМИ появилась информация о том, что командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев стал временно исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию.

Капитан I ранга запаса Сергей Ищенко заявил, что возможное назначение Героя России адмирала Моисеева на должность врио главкома ВМФ вместо адмирала Евменова могло быть связано с проблемами, которые сейчас испытывает российский Черноморский флот. По его словам, также на это решение могли повлиять проблемы с судостроительной промышленностью.