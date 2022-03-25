Стало известно, какую часть аудитории блогеры перетянули в другие соцсети

Блогеры увели за собой в российские соцсети максимум 30% подписчиков, сообщает «ФедералПресс», ссылаясь на исследование «Медиалогии». Специалисты проанализировали аудиторию 60 ведущих блогеров в Instagram (соцсеть признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), TikTok и на YouTube. Доля подписчиков во «ВКонтакте» по сравнению с основными их соцсетями оказалась 4%, а в Telegram — всего 3%.

Несмотря на наличие каналов и прочих функций, Telegram всё же воспринимается как мессенджер, а VK предоставляет блогерам куда больший инструментарий. Кроме того, у многих сохранились ранее заведённые страницы, что облегчило миграцию, — отметил руководитель отдела мониторинга и анализа Александр Анохин.

Больше всего подписчиков перешли за Моргенштерном: во «ВКонтакте» на него подписались около 2,6 млн человек, что составляет 32,7% его аудитории в Instagram и 22,3 % подписанных на YouTube.

Из TikTok больше других переместились фанаты Инстасамки: 6% аудитории в Telegram, 5,7% во «ВКонтакте». Туда же перешли более 10% подписчиков ютуберов Marmok и Kuplinov. За Катей Клэп продолжат следить во «ВКонтакте» 21,9%.

Ранее в России была признана экстремистской и запрещена компания Meta Platforms Inc. (Meta), которая управляет соцсетями Facebook и Instagram (их деятельность также признана судом экстремистской и запрещена в РФ). Такое решение принял Таганский суд 21 марта.