Стало известно, какой завтрак делает людей менее привлекательными Mirror: углеводы на завтрак могут сделать людей менее привлекательными

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Употребление большого количества углеводов на завтрак напрямую влияет на то, насколько привлекательным кажется лицо человека противоположному полу, сообщает Mirror со ссылкой на исследование Университета Монпелье. Как объяснили французские ученые, речь идет о рафинированных углеводах и столовом сахаре.

Исследование выявило связь между количеством углеводов, которые человек съедает, и тем, насколько привлекательно его лицо для людей противоположного пола. Говорят, что те, кто завтракает пищей с высоким содержанием сахара, полным рафинированных углеводов, повышающих уровень сахара в крови, считались менее привлекательными как для мужчин, так и для женщин, — говорится в публикации.

К рафинированным углеводам относятся такие продукты, как белая мука, столовый сахар, а также составляющие многих готовых закусок, не обладающие большой питательной ценностью. По словам исследователей, привлекательность человека снижает не только такой завтрак, но и высокоуглеводные перекусы. При этом эффект наблюдается независимо от возраста.

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