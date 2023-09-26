Стало известно, какой заменитель сахара самый опасный для здоровья Эндокринолог Катхурия назвала фруктозу самым опасным заменителем сахара

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Самым опасным для здоровья заменителем сахара является искусственно синтезированная фруктоза, рассказала врач-эндокринолог Юлия Катхурия. В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что ее употребление приводит к набору лишнего веса, негативно сказывается на работе печени, повышает уровень триглицеридов и мочевой кислоты.

Это доказанный факт. Употребление искусственно синтезированной фруктозы приводит к избыточному весу, нарушению работы печени, повышению уровня триглицеридов, мочевой кислоты, — уточнила врач.

Также опасным считается аспартам, который используют в большинстве диетических продуктов. Международное агентство исследования рака недавно отнесло этот сахарозаменитель к возможным канцерогенам. Эксперты ВОЗ и исследовательская группа Объединенного экспертного комитета по пищевым добавкам при этом отмечают, что пока риски не доказаны, напомнила Катхурия.

Самым безобидным сахарозаменителем врач назвала стевию, которая производится из листьев вечнозеленого многолетнего растения. Ее следует употреблять с осторожностью при пониженном артериальном давлении и серьезных заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Катхурия заключила, что некоторые сахарозаменители можно добавлять в еду, но нужно соблюдать рекомендации по их допустимому количеству.

Телеведущая Елена Малышева ранее предупредила, что производители диетических газированных напитков часто добавляют в них сахарозаменители, которые могут вызывать развитие рака. По ее словам, одним из наиболее опасных сахарозаменителей является аспартам.