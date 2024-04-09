Стало известно, какой срок грозит экс-главе крупнейшей в России IT-компании Обвинение запросило 24 года колонии для бывшего гендиректора Merlion Симоненко

Прокурор запросил 24 года колонии строгого режима для бывшего генерального директора крупнейшей в России IT-компании Merlion Вячеслава Симоненко, сообщает BFM со ссылкой на пресс-секретаря суда Валерия Асуева. Он обвиняется в вымогательстве 15 млрд рублей у совладельцев фирмы. Рассмотрение дела проходит в Хорошевском районном суде Москвы.

Сторона обвинения также просила удовлетворить иск потерпевших на сумму более 2 млрд рублей. Кроме этого, прокуратура считает, что Симоненко должен возместить бывшим совладельцам моральный вред в размере 20 млн рублей.

В ходе прений сторон прокуратура также просила частично удовлетворить гражданский иск потерпевших, заявленный в рамках уголовного дела, на сумму более 2 млрд рублей. Прокурор просила обязать подсудимого возместить потерпевшим моральный вред на сумму 20 млн рублей, а вопрос о возмещении имущественного вреда на сумму 2 млрд рублей предложила оставить без рассмотрения, — заявила Асуева.