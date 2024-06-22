Стало известно, какой штраф выписали Гордеевой и Караулову Суд оштрафовал Гордееву и Караулова за нарушение порядка деятельности иноагента

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Андрей Караулов

Журналистов Екатерину Гордееву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и Андрея Караулова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оштрафовали, информирует Telegram-канал «Известия» со ссылкой на решение суда. Оба должны выплатить по 30 тысяч рублей. Причиной послужило отсутствие маркировки о статусе иностранного агента.

Штраф выписали за совершение административного правонарушения. Меру назначил Таганский суд Москвы, писало РИА Новости. По данным агентства, Гордееву признали виновной в административном правонарушении по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ. Журналистка не указывала статус иноагента при производстве материалов.

Гордеева впервые оштрафована за нарушение соответствующего закона. В суд журналистка не явилась. Интересы обвиняемой представляла адвокат Ксения Карпинская.

По данным защиты, Гордеева опубликовала в Telegram-канале результаты соцопроса, который должен быть промаркирован. Однако мессенджер разбил один пост на несколько, и два из них не были помечены. Адвокат отметила, что Гордеева поставила плашку на начале публикации и «ничего не нарушила». Однако суд счел по-иному.

Ранее реестр иностранных агентов пополнил кинорежиссер Роман Качанов по решению Минюста РФ. Среди наиболее известных его работ — фильмы «ДМБ» и «Даун Хаус». Сообщается, что режиссер выступал против специальной военной операции на Украине, «отождествлял Российскую Федерацию с террористической организацией», а также распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных сил Российской Федерации.