Стало известно, сколько россиян хотят видеть Украину санитарной зоной Опрос NEWS:ru: 63% россиян хотят видеть всю Украину санитарной зоной

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Большинство россиян — 63% — считают, что санитарной зоной для России должна стать вся Украина, следует из опроса NEWS.ru. На втором месте (19%) те, кто считает, что эта граница должна проходить по Киеву.

Отмечается, что 13% опрошенных призвали оставить все как есть и договориться. Кроме того, 5% считают, что граница нужна в районе Харькова.

Ранее президент России Владимир Путин допустил, что Россия с учетом атак ВСУ на Белгородскую область в какой-то момент может создать на прилегающих территориях Украины санитарную зону. По его словам, преодолеть этот участок с теми средствами, которыми сейчас располагает Киев, должно быть трудно.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, что создание буферной, или санитарной зоны на границе с Украиной необходимо для того, чтобы враг не мог наносить удары по объектам в России. По словам представителя Кремля, такая мера, заявленная президентом РФ Владимиром Путиным, способна обезопасить российские приграничные регионы.

Военный политолог Александр Перенджиев ранее предположил, что граница санитарной зоны может простираться до левого берега Днепра, включая южную часть, где находится Одесса. Он пояснил, что такая буферная зона является динамическим понятием, а не статическим, поэтому говорить, где они точно будут расчерчены, бессмысленно.