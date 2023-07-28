Стало известно, сколько россиян доверяют Путину ВЦИОМ: почти 77% россиян доверяют Путину на посту президента

Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС

Президент России Владимир Путин

Среди граждан России 76,8% доверяют президенту страны Владимиру Путину на его посту, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). За последнюю неделю показатель снизился на 0,5 п.п., уточнили авторы исследования.

Аналитики ВЦИОМ также оценили уровень одобрения работы Владимира Путина в качестве президента за период с 17 по 23 июля текущего года. Выяснилось, что решения главы государства поддерживают 73,2% российских граждан. Вместе с этим за последнюю неделю уровень одобрения сократился на 1,2 п.п.

Кроме того, авторы исследования выяснили, насколько россияне доверяют премьер-министру страны Михаилу Мишустину. По данным ВЦИОМ, положительное отношение к главе правительства имеют 59,9% респондентов. Участие в опросе принимали 1600 граждан в возрасте старше 18 лет.

Ранее ВЦИОМ также провел опрос, согласно которому подавляющее большинство россиян считают, что отношения России и Запада всегда будут строиться на взаимном недоверии. Такую точку зрения высказали 63% респондентов. При этом наиболее позитивно оценивают перспективы дальнейшего сотрудничества стран граждане в возрасте до 25 лет.