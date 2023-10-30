Стало известно, какой орган определяет продолжительность жизни Онколог Бредер: продолжительность жизни человека определяет печень

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Органом, который определяет продолжительность жизни человека, является печень, рассказал заведующий отделом лекарственного лечения НМИЦ онкологии имени Блохина Валерий Бредер. В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметил, что даже сердце играет не настолько значительную роль в данном вопросе, так как выполняет гораздо меньше сложных функций.

Это критический орган, который, к сожалению, заменить нечем. Это уникальная фабрика, на которую возложено огромное количество функций в организме. И поломка каждой из этих функций может стать роковой для жизни. Сердце — это простой насос, — пояснил врач.

Одна из функций печени — синтез белка. Онколог уточнил, что в органе образуется большое количество биологически активных веществ, гормонов и ферментов, как вредных, так и полезных для организма. Печень также отвечает за очищение от токсинов, которые чаще всего проникают из внешней среды через кишечник. Орган синтезирует желчь, энергетический запас организма и усваивает все необходимое.

Телеведущая Елена Малышева ранее рассказала, что повышение уровня альфа-фетопротеина в организме может свидетельствовать о развитии рака печени. Она посоветовала пациентам пройти медицинское обследование.