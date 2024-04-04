Стало известно, какой неочевидный дефект заставляет ковырять в носу Лор Азаров: скапливание в носу корок может говорить об искривлении перегородки

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Ковыряние в носу может сигнализировать об искривлении перегородки, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» заведующий лор-отделением больницы № 52 города Москвы Павел Азаров. Он пояснил, что в случае деформации пластины, разделяющей нос на две части, на ее стенках могут образовываться корки.

Люди, у которых кривые перегородки, часто ковыряются в носу, то есть это один из признаков. Ну и частое ковыряние в носу может травмировать слизистую, привести к кровотечениям, — добавил медик.

Ранее терапевт Людмила Лапа заявила, что привычка ходить без шапки при плюсовой, но низкой температуре воздуха опасна для здоровья и может привести к развитию гайморита и менингита. Она подчеркнула, что особенно опасно выходить на улицу с мокрыми волосами, потому что на голове нет никакого защитного слоя. Медик добавила, что выходить на улицу с мокрой головой без опасности подвергнуться переохлаждению можно только при температуре не ниже 24 градусов.

До этого терапевт Алексей Жито рассказал, что дышать над горячей картошкой полезно при простуде или сильном насморке. Он подчеркнул, что данный метод не должен заменить медикаменты, прописанные врачом.