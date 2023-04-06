Назван диагноз, с которым призывники пытаются уклониться от армии Председатель врачебной комиссии Шведов назвал гипертонию самым частым диагнозом уклонистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чаще всего призывники приходят на комиссию с диагнозом «гипертония», чтобы их признали не годными к службе в армии, рассказал председатель военной врачебной комиссии военного комиссариата по Новосибирской области Евгений Шведов. Он пояснил, что раньше популярными заболеваниями для того, чтобы не служить в армии, были сколиоз и язвы, сообщает «Сиб.фм».

Раньше у нас были сколиозы, потом язвы, с которыми мы успешно поборолись. Теперь мы занимаемся гипертонией, — поделился Шведов.

Он отметил, что при гипертонии призывника отправляют в областные больницу или кардиодиспансер для уточнения диагноза. Решение о годности призывника к военной службе принимается на основании заключения государственного медицинского заведения.

Министр обороны Сергей Шойгу ранее заявил, что использование электронных способов оповещения граждан о призыве на военную службу избавило ведомства от волокиты и бюрократизма. По словам главы оборонного ведомства, цифровизация учета граждан улучшила эффективность призыва.

3 апреля в военном комиссариате Москвы заявили, что не занимаются распространением повесток в электронном виде, хотя до этого о внедрении нового способа вручения повесток рассказывал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.