Стало известно, какой была задача Треповой в отношении Татарского SHOT: Трепова должна была помочь завербовать Татарского

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Владлен Татарский

Подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова принесла в кафе бюст со взрывчаткой, думая, что внутри прослушка, пишет SHOT. По данным источника, девушка назвала своей задачей сближение с корреспондентом, которого затем нужно было завербовать.

Статуэтку она привезла в Санкт-Петербург на машине несколько дней назад.

Дарья Трепова также заявила, что ее завербовал российский журналист Роман Попков. По словам девушки, мужчина обучал ее журналистике, после чего попросил выполнить задание «от одного знакомого».

До этого девушка заверяла, что ее подставили. Так же считает ее муж Дмитрий Рылов: он уверен, что супруга не могла устроить теракт.

Взрыв, убивший Татарского, произошел вечером 2 апреля во время творческого вечера в кафе на Университетской набережной. По последним данным, пострадали 32 человека, в том числе 14-летняя девочка. О первых итогах следствия — в материале NEWS.ru.