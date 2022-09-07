Стало известно, какой бренд электроники возобновит продажи в России Интернет-магазин японского бренда электроники Panasonic снова начнет работать в России

Фото: shutterstock

Официальный интернет-магазин японского бренда бытовой техники и электроники Panasonic возобновил работу в России, сообщает пресс-служба компании. Компания переехала на новый сайт под названием Eplaza.ru.

Вам снова доступен весь ассортимент бренда Panasonic, мы сохранили все радовавшие вас услуги и сервис, включая программу лояльности, быструю доставку по всей России, официальную гарантию производителя, колл-центр и многое другое, — отмечается в тексте заявления.

Panasonic прекратила торговые операции с Россией в марте этого года. По заявлению компании, причиной этого стала спецоперация на Украине и санкции, введенные в отношении РФ после ее начала.

После этого Министерство промышленности и торговли РФ составило перечень товаров, разрешенных к ввозу в страну без разрешения правообладателя, среди которых оказался и Panasonic.

Ранее сообщалось, что магазины спортивной одежды и аксессуаров Reebok в России откроются в сентябре, не раньше 15 числа. Это связано с тем, что американское руководство еще не передало магазины в распоряжение холдинга Flo Retailing. Российское подразделение Reebok было продано турецкому холдингу FLO Retailing в мае этого года.