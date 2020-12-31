Эксперты узнали, какое шампанское предпочитают россияне

https://static.news.ru/photo/6e9f7dc6-4ce2-11eb-b19e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне стали больше покупать сухое игристое вино, его продажи в 2020 году увеличились на четверть. Однако сладкое всё же остаётся самым популярным в стране, свидетельствуют результаты исследований.

Аналитики проанализировали данные чеков из магазинов, которые пользователи сканировали в 2019 и 2020 году, чтобы получить кешбэк, передаёт РИА Новости.

Сладкое игристое остаётся лидером второй год подряд, а его доля — более 50% от всех продаж. Далее идут полусладкое, сухое и полусухое вина.

При этом за последний год сильнее всего выросли продажи сухого — на 25%. Но и сладкое игристое стали покупать больше на 11%. Зато полусладкое игристое стали пить меньше на 7%.

Примечательно, что спрос на игристое меняется от региона к региону. Самая высокая доля покупок приходится на Москву, где его пьют на 34% больше, чем в среднем по России. Меньше всего такой вид напитка предпочитают жители Казани. Поклонники сладкого игристого живут в Новосибирске, где его покупают на 20% больше, чем в целом по стране. Зато в Уфе спрос на сладкое шампанское за год вырос на 25%.

В 2020 году на покупку игристого вина россияне потратили почти столько же, сколько и годом ранее. Правда, количество бутылок уменьшилось в 1,7 раза. Это связано с ростом цен на шампанское и возросшим интересом к более дорогому сухому вину. В период с января по ноябрь 2020 года цены на игристое выросли на 35%, но особенно взрывной рост ожидаемо наблюдался с ноября до конца года — средняя цена за два месяца увеличилась ещё на 20%.

Аналитики также оценили стоимость игристого в регионах. По их данным, в декабре средняя по России цена на сухое вино составляла примерно 400 рублей за бутылку, на полусухое — 300, на сладкое — 325, а на полусладкое — около 240 рублей.

Аналитики также обратили внимание на то, что у сладкого шампанского есть выраженная сезонность. Активно приобретать его начинают со второй недели декабря, а пик продаж приходится на две предновогодние недели. Продажи сладкого шампанского растут на 8 марта и на майских праздниках. Зато сухое и полусухое шампанское не подвержены сезонным колебаниям, их покупают целый год.

Ранее NEWS.ru писал, что несмотря на общее уменьшение продаж алкогольной продукции на фоне снижения доходов населения из-за экономического кризиса, перед Новым годом россияне традиционно покупали шампанское. Таким образом, граждане страны не стали отказываться от праздничных традиций даже в сложных финансовых условиях.