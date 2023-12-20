Стало известно, какое наказание ждет Пашу Техника после обращения Мизулиной Юрист Хаминский: Паше Технику грозит до 50 тысяч штрафа за пропаганду наркотиков

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Паша Техник (Павел Ивлев)

Российскому рэперу Паше Технику грозит штраф от 5 тыс. до 50 тыс. рублей за пропаганду наркотических веществ в треках, заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По словам юриста, если лингвистическая экспертиза установит, что в текстах содержится популяризация приема наркотиков, то будет возбуждено административное дело по статье 6.13 КоАП РФ.

Если Паша Техник выступал как простой гражданин, его будет ожидать штраф в небольшом размере — до 5000 рублей. Если рэпер занимается музыкальной деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя, штраф возрастет до 50 000 рублей. Для организаций, участвующих в распространении спорных песен штраф составит уже 1 млн рублей. Сейчас, когда вся информация распространяется через интернет, это будет считаться дополнительным квалифицирующим признаком, что увеличит размер штрафов для граждан до 30 000, для ИП — до 150 000, для организаций — до 1,5 млн рублей, — объяснил эксперт.

Юрист напомнил, что в настоящий момент уголовная ответственность за пропаганду наркотиков не предусмотрена. Чтобы восполнить этот пробел, весной в Государственную думу был внесен соответствующий законопроект. В случае его принятия Уголовный кодекс пополнится статьей 230.3, которая установит ответственность за пропаганду запрещенных веществ, заключил Хаминский.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что музыканта Павла Ивлева (Паша Техник) необходимо проверить на пропаганду наркотиков. Она добавила, что уже обратилась в МВД с соответствующим призывом.