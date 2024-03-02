Стало известно, какое наказание грозит закрывшей сына на двое суток матери Юрист Русяев: закрывшей сына на двое суток матери грозит до года лишения свободы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительнице Новосибирска, которая на двое суток заперла сына в квартире без еды, может грозить до одного года лишения свободы, считает юрист Илья Русяев. В беседе с NEWS.ru он добавил, что вид ответственности зависит от обстоятельств правонарушения, а также от того, по какой статье будут судить женщину.

[Женщине грозит] уголовная ответственность по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности». Санкция предусматривает наказание вплоть до одного года лишения свободы. Учитывая, что мать оставила девятилетнего ребенка запертым в квартире на двое суток, ее действия в полной мере подпадают под эту статью. Поэтому уголовное наказание в данном случае представляется наиболее вероятным и обоснованным, — пояснил собеседник.

Также, по словам эксперта, женщину могут признать виновной по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Ей могут назначить наказание в виде предупреждения или административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей. Русяев добавил, что в случае если ребенка оставляли без помощи систематически, или если этот случай является проявлением жестокого обращения, то согласно Семейному кодексу мать могут лишить родительских прав.

В субботу, 2 марта, стало известно, что восьмилетнего мальчика спасли сотрудники экстренных служб, к которым обратились соседи. Они рассказали, что ребенок все это время звал на помощь. Как рассказали жильцы дома, квартира, в которой живет семья, съемная, люди переехали в нее два месяца назад.