Стало известно, какое имя носит первый сын Жириновского Первый сын Жириновского Игорь Лебедев сменил имя на Давида Александровича Гарсию

Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ/ТАСС

Игорь Лебедев

Первый сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев живет в другой стране под новым именем, сообщила журналистка Ксения Собчак в выпуске своей программы на YouTube-канале. По ее словам, он также сменил фамилию и гражданство.

В 2021 году [Лебедев] уехал из России, сменил имя и гражданство. По сообщениям СМИ, теперь он Давид Александрович Гарсия. На похороны отца не приехал, так же как и его мать Галина, — говорится в визитке на канале Собчак.

Игорь Лебедев является первым сыном Жириновского от его официальной супруги Галины. В течение 21 года, выяснила Собчак, он работал с отцом в Государственной думе РФ. Лебедев был депутатом и 10 лет являлся заместителем председателя нижней палаты парламента.

Также стало известно, что Лебедев узнал о существовании второго сына Жириновского — Олега Эйдельштейна — раньше, чем он сам. Последний пояснил, что брат старше его почти на 10 лет.

Отец никогда не скрывал [существование второго сына], — отметил Эйдельштейн.

Он также показал фото, где запечатлен с Лебедевым. Тогда им было «лет шесть». Жириновский на снимке сидит в окружении своих детей.

Ранее сын Жириновского Олег Эйдельштейн признался, что при наличии возможности встретиться с отцом он рассказал бы ему правду о его окружении. По его словам, перед смертью основатель ЛДПР оставался один, «никому не нужный». В интервью Ксении Собчак он добавил, что ему всегда были важны благодарность и принятие отца. Однако он получил их только в больнице, когда ухаживал за родителем.

Бывший депутат Госдумы Василий Власов в свою очередь представил аудиозаписи с последними указаниями Жириновского. Экс-парламентарий уточнил, что сделаны они были в больнице. Из материалов, переданных экс-депутатом, следует, что Жириновский видел Власова своим преемником.