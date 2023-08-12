Россиянам рассказали о «золотом» свойстве дыни Технолог Никонорова: дыни богаты витаминами B9, С, а также кремнием и золотом

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Дыни богаты витаминами B9 (фолиевая кислота) и C, рассказала NEWS.ru специалист Центра оценки качества зерна Татьяна Никонорова. Эксперт отметила, что в плодах бахчевой культуры много соединений золота, необходимых для нервной системы и нормальной работы сердечно-сосудистой системы.

Золото — такой же необходимый человеческому организму элемент, как и многие другие. Оно необходимо для нормальной работы нервной системы, укрепляет сердечную мышцу. Кроме того, дыня богата витаминами B9 и C. B9 разрушается при термической обработке, а дыню приятно есть свежей, благодаря чему витамин не разрушается и хорошо усваивается организмом, — подчеркнула Никонорова.

Она также заявила, что в дынях много пищевых волокон, калия, магния, фосфора, кальция, кремния и свободных органических кислот.

Еще один бесценный витамин — C. Помогает противостоять простуде и осенью прекрасно себя чувствовать. Кремний улучшает состояние волос и кожи. Железо, а его в дыне намного больше, чем в рыбе и молоке, повысит гемоглобин. Магний чрезвычайно полезен и незаменим для сердечной мышцы, — добавила Никонорова.

До этого эксперт рассказала, что, выбирая дыню, следует ориентироваться на звук, который слышен при простукивании плода, и запах — он должен быть сладкий, но не приторный и не тяжелый, с нотками меда и ванили. Она добавила, что необходимо обращать внимание на целостность кожуры дыни.

Ранее в Роскачестве рассказали, что принесенную домой дыню нужно положить в темное и прохладное место на мягкую поверхность, поскольку солнце и тепло могут ускорить созревание. В ведомстве отметили, что в таких условиях плод может храниться около недели.