Стало известно, какими ракетами ВСУ могли ударить по Луганску РИА Новости: ВСУ могли ударить по Луганску ракетами Storm Shadow

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Российский специалист разбирает упавшую англо-французскую ракету Storm Shadow

Предварительно, Вооруженные силы Украины ударили по Луганску западными ракетами Storm Shadow, передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. По данным собеседника агентства, об этом говорит удаленность армии противника от точки удара.

Учитывая удаленность украинских войск от точки удара, с высокой вероятностью мы можем предполагать, что ВСУ использовали для атаки несколько ракет Storm Shadow, — рассказал источник.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что по Луганску, предположительно, нанесен ракетный удар со стороны позиций Вооруженных сил Украины. По его словам, прилеты зафиксированы в районе автовокзала, последствия попали на видео.

До этого стало известно об ударе украинских военных по жилым домам в городе Токмак Запорожской области. В результате атаки погибли восемь человек, на месте происшествия ведется разбор завалов. По словам губернатора области, только что из-под обломков зданий достали пять человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

13 апреля в Белгородской области сообщили об отражении двух атак ВСУ с применением беспилотников самолетного типа. Как уточнили в Минобороны России, первые дроны были сбиты около 09:00, еще один БПЛА был уничтожен в небе над областью в 10:30.