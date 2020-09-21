Стало известно, каких женихов-иностранцев предпочитают москвички

Жители Москвы в 2020 году стали заключать больше браков с иностранными гражданами. Так, в 2019 году союзы с иностранцами составили одну десятую часть всех свадеб, а в начале этого года данный показатель достиг 15%.
Как
Примечательно, что чаще всего на москвичках женятся граждане Турции (81 человек), Нигерии (63), Вьетнама (54), США (47), Великобритании (42), Италии (41), Израиля (40), Кубы (35) и Германии (32). В то же время замуж в Москве выходят гражданки Греции (66), Вьетнама (50), Нигерии (15), Латвии (9), Эстонии (9), Германии (8) и Кубы (8).
Ранее NEWS.ru писал, что 37-летняя экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова и 28-летний баскетболист Янис Тимма связали себя узами брака.
Влюблённые стали гостями шоу «Вечерний Ургант». На передаче они признались, что сыграли свадьбу 6 сентября.
Добавьте наши новости в избранные источники