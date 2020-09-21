Стало известно, каких женихов-иностранцев предпочитают москвички

https://static.news.ru/photo/3c9c4bac-fc05-11ea-8b61-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Жители Москвы в 2020 году стали заключать больше браков с иностранными гражданами. Так, в 2019 году союзы с иностранцами составили одну десятую часть всех свадеб, а в начале этого года данный показатель достиг 15%.

Как уточняет «МК» со ссылкой на пресс-службу столичного ЗАГСа, в 2020 году таких пар было более шести тысяч. При этом женихов с иностранным гражданством было больше, чем невест.

Примечательно, что чаще всего на москвичках женятся граждане Турции (81 человек), Нигерии (63), Вьетнама (54), США (47), Великобритании (42), Италии (41), Израиля (40), Кубы (35) и Германии (32). В то же время замуж в Москве выходят гражданки Греции (66), Вьетнама (50), Нигерии (15), Латвии (9), Эстонии (9), Германии (8) и Кубы (8).

Ранее NEWS.ru писал, что 37-летняя экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова и 28-летний баскетболист Янис Тимма связали себя узами брака.

Влюблённые стали гостями шоу «Вечерний Ургант». На передаче они признались, что сыграли свадьбу 6 сентября.